Cibo sintetico al bando, nella bozza del nuovo Ddl fino a 60mila euro di multa

Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Si legge in una bozza di Ddl che sarà presentata oggi dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in Consiglio dei ministri. Nel testo si vietano alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati per l’impiego nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi. Vietata la vendita, l'importazione, la produzione per esportare, somministrare oppure distribuire per il consumo alimentare. Previste sanzioni da 10.000 fino a euro 60.000 e la confisca.

© Riproduzione riservata