Condannato il papà della bimba russa che fece un disegno contro l'invasione in Ucraina

La fuga dalla propria città, gli arresti, gli interrogatori, le botte, la figlia strappata alla sua tutela. Ora la condanna a due anni di carcere per aver "screditato» l’esercito russo. Tutto è partito da un disegno fatto a scuola contro l’invasione russa in Ucraina, quasi un anno fa. Alexei Moskalev, 54 anni, e sua figlia Masha, di 12, sono i protagonisti di un caso emblematico della repressione russa verso chiunque critichi la guerra in Ucraina.

Dopo una persecuzione durata mesi, un tribunale ha condannato al carcere l’uomo per essersi espresso contro l’offensiva di Mosca sui social. Una sentenza - annunciata da Vladimir Bilienko, avvocato dell’uomo appartenente alla ong Ovd-Info - giunta dopo un processo lampo. Ma nel frattempo Moskalev è fuggito dagli arresti domiciliari ai quali era già sottoposto, togliendosi anche il braccialetto elettronico, e ora è latitante.

La condanna è stata emessa dal tribunale interdistrettuale di Efremov, nella regione russa di Tula, ed è l’ultimo capitolo della vicenda nata ad aprile 2022, quando Masha fece un disegno contro la guerra a scuola, dopo che l’insegnante aveva chiesto agli studenti di disegnare immagini a sostegno delle truppe di Mosca in Ucraina. La scuola ha contattato la polizia, attirando così l’attenzione sui post contro la guerra che il papà aveva pubblicato sui social media, e che lui nega di aver scritto, sostenendo che il suo account è stato hackerato. In questi mesi, padre e figlia sono stati ripetutamente arrestati, interrogati e, nel caso di Alexei, anche picchiato, denuncia Ovd-Info.

Alla fine di dicembre 2022 è stato aperto un procedimento penale contro Moskalev, così lui e la figlia hanno lasciato Efremov per sicurezza. Ma dopo qualche tempo si è saputo che la polizia stava cercando il padre: il primo marzo Alexei è stato arrestato e il giorno successivo è stato posto agli arresti domiciliari. Da allora Masha è stata portata in un centro di riabilitazione per minori, dove non le è stato permesso di comunicare con nessuno. Il 28 marzo i dipendenti del centro hanno fatto entrare l’avvocato Bilienko e gli hanno consegnato dei disegni e una lettera di Masha a suo padre: «Papà, sei il mio eroe», ha scritto la bambina alla fine della lettera.

La difesa ha annunciato che farà appello contro il verdetto del tribunale. Masha, intanto, rimarrà per il momento nella struttura statale russa. L’ong russa Memorial, premio Nobel per la pace e anch’essa oggetto di persecuzioni da parte delle autorità di Mosca, ha riconosciuto Alexei Moskalev come prigioniero politico.

© Riproduzione riservata