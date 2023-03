“E' un servizio pubblico”: viaggia per 2 anni in autostrada senza pagare. Dovrà sborsare 4mila euro

Un ottantenne è stato denunciato per aver evaso circa 4.000 euro di pedaggi autostradali tra il 2020 e il 2022, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero. L'anziano viaggiava di notte, avvicinandosi alla vettura che lo precedeva e attraversando la barriera Telepass come se fosse un solo veicolo. Le telecamere hanno registrato ogni accesso e uscita, e gli operatori di Autostrade sono riusciti a identificarlo attraverso la targa dell'auto.

L'uomo, che vive in una casa di riposo a Fiuggi, visitava spesso Roma, la Reggia di Caserta e Napoli. L'ufficiale giudiziario della Procura di Frosinone gli ha notificato il decreto di giudizio immediato con l'accusa di "insolvenza fraudolenta".

L'anziano ha affermato di non voler pagare il pedaggio in quanto l'autostrada è un servizio pubblico. Se pagasse i 4.000 euro, estinguerebbe il reato ed eviterebbe il processo. Tuttavia, ha rifiutato di recarsi nello studio del suo avvocato per discutere della situazione, sostenendo di non voler pagare e di non poter raggiungere Frosinone in autostrada.

© Riproduzione riservata