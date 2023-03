È stata dichiarata morta da una commissione medica Rkia Hannaoui, la donna di 32 anni di origini marocchine che ieri è stata trovata a terra in cucina con un proiettile in testa nella casa dove viveva ad Ariano Polesine (Rovigo).

A dare l’allarme erano stati i due figli di 11 e 8 anni tramite il vicino di casa. Il marito non era in casa quando sono successi i fatti. Al momento non ci sono indagati.

