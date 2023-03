Strangola la moglie e poi s'impicca, omicidio-suicidio in Umbria

Ha ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si è suicidato impiccandosi in giardino: è lo scenario delineato dalle indagini sulla morte della donna e dell’uomo trovati senza vita a Tuoro sul Trasimeno. Una ricostruzione riportata da giornali e media locali e confermata all’ANSA. I due cadaveri sono stati trovati nella serata di ieri dopo che una persona aveva visto quello dell’uomo. I carabinieri, intervenuti insieme al 118, hanno poi individuato la donna in casa, sul letto. Inizialmente le indagini sono state a tutto campo ma poi i segni trovati sul collo di quest’ultima hanno indirizzato sulla pista dell’omicidio-suicidio.

