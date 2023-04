Allarme siccità, Musumeci: "Razionamento in estate? Tutto dipende da Dio"

«Questo è il risultato di decenni di mancata prevenzione e manutenzione». Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, parlando a Napoli dell’allarme siccità.

«La siccità non è un fenomeno nuovo - fa notare - lo si conosce da anni. La tropicalizzazione dell’Italia avrebbe dovuto metterci in allarme da diversi anni. Adesso stiamo correndo ai ripari, siamo al Governo da cinque mesi e abbiamo previsto una fase di programmazione per capire quali sono le zone nelle quali bisogna maggiormente e tempestivamente intervenire e con quali strumenti poterlo fare in tempi rapidi». Musumeci ricorda che alcune opere pubbliche in Italia «possono richiedere anche 10-15 anni per la realizzazione. Queste sono infrastrutture particolarmente complesse per le quali ci vorranno anni, quindi non alimentiamo illusioni».

Rischio razionamento in estate?

«Non posso dire io se il rischio di razionamento per quest’estate è scongiurato. Tutto dipende, ancora una volta, dal buon Dio». «Se dovessero esserci quattro o cinque settimane di pioggia, tali da potere rimpinguare le falde e riempire i bacini artificiali, potremmo andare incontro all’estate con una certa serenità», ragiona Musumeci, sottolineando che «non si può continuare a fare la danza della pioggia o pregare San Giuseppe. Abbiamo la necessità di accumulare quanta più acqua piovana, rivedere le strutture di distribuzione nei centri urbani, tornare fare le dighe che non si fanno da 40 anni e soprattutto una nuova cultura sobria dell’utilizzo del'acqua, perchè gli sprechi sono i migliori nemici».

