Orietta Berti denuncia una truffa, cos'è successo all'Usignolo di Cavriago

Orietta Berti si è presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo riporta il Resto del Carlino Reggio che spiega come l’immagine della nota cantante sarebbe stata usata e sfruttata - senza che lei ne fosse a conoscenza - per fini commerciali sul web. Qualcuno nel mondo dello spettacolo se n'è accorto e l’ha segnalato all’Usignolo di Cavriago che, insieme al figlio Otis Paterlini (che cura anche gli interessi della mamma artista), è corsa subito alla polizia per raccontare tutto.

E' stata pubblicata una fake news che riportava un’inesistente aggressione che avrebbe lasciato Orietta Berti sfregiata, proponendo a 39 euro una crema curativa prodotta da Osvaldo Paterlini, il marito della cantante, spacciato per scienziato. Sono i dettagli della truffa denunciata dalla cantante e che emergono da una nota di anticipazione inviata dal tg satirico Striscia La Notizia che trasmetterà su Canale 5 il servizio, con un’intervista all’inviato Moreno Morello. «Non sono mai stata aggredita, non ho mai avuto sfregi in viso e, che io sappia, mio marito non è uno scienziato che crea creme miracolose», ha detto Berti che è stata vittima sul web di un abuso della sua immagine, utilizzata impropriamente per ingannare e truffare le persone a scopi commerciali e senza che lei ne fosse a conoscenza. «Molti miei fan se ne sono accorti e hanno addirittura acquistato la crema: è tutto falso», ha detto la cantante.

