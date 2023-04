Si lancia dal balcone col figlio in braccio e muore sul colpo. Grave il bimbo di 5 anni

Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano con il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a Celano. Sul posto ci sono gli operatori del 118, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco. "Una tragedia - commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli - aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti».

