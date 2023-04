Scontro sul campo nel Savonese, calciatore 16enne portato via in elisoccorso

Un calciatore dilettante di 16 anni del Millesimo (Savona) è rimasto ferito in un contrasto di gioco durante una partita del campionato Under 16 a Camporosso (Imperia) ed è stato ricoverato in ospedale con un trauma facciale. Non è in pericolo di vita. Il giovane è stato prelevato sul campo da un elicottero dei vigili del fuoco atterrato nello stadio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, con un’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia ed è stato allertato l’elisoccorso Grifo.

Una volta stabilizzato è stato trasbordato al reparto Maxillo facciale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. «La società - ha detto il presidente dell’Us Camporosso, Ernesto Demme - fa i migliori auguri di guarigione al ragazzo. Ci dispiace per l’accaduto, sono contrasti di gioco che vorremmo non accadessero mai».

