Valanghe killer, tragico bilancio: morti quattro scialpinisti in 24 ore

Quattro valanghe, diciassette persone coinvolte, quattro vittime, due persone sepolte ed estratte vive dai propri compagni di escursione, e due feriti. E’ il tragico bilancio causato dalle valanghe in appena ventiquattr'ore sulle montagne italiane. Due persone sono morte in Valle d’Aosta ed altrettante in Alto Adige: tutti scialpinisti italiani. E’ stato un fine settimana pesante gli appassionati del fuoripista: tutte le slavine sono cadute su percorsi non battuti ed in zone dove il pericolo era almeno di grado 3 'marcatò su una scala che va da 1 a 5. Oggi in Vallunga sulle Alpi Venoste in Alto Adige una valanga staccatasi a circa 2.700 metri, poco sotto la vetta della Tiergartenspitz (3.068 metri) sopra l’abitato di Melago, una valanga ha travolto un gruppo di sette scialpinisti uccidendone due. Le vittime, sepolte da un metro di neve, sono Verena Stecher di 46 anni, e Hans Waldner di 67, entrambi di San Valentino alla Muta, paesino altoatesino della Val Venosta. Un terzo escursionista di 27 anni è stato elitrasportato all’ospedale 'San Mauriziò di Bolzano in grave ipotermia. Sulla Tiergartenspitz sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino delle stazioni di Resia, Vallelunga, Malles Venosta e Tubre, e anche quelli del Bergrettung, il soccorso alpino altoatesino in lingua tedesca.

Un momento molto triste si è verificato a Dobbiaco, sempre in Alto Adige, in occasione dei Campionati italiani di sci nordico dove erano in gara le figlie di Verena Stecher, le sorelle Ylvie e Marit Folie. La prima, 19 anni, in gara assieme Marie Schwitzer, è giunta seconda nella sprint della categoria Giovani: appresa la tragica notizia ha accusato un malore. Due morti anche in Valle d’Aosta. La tragedia risale alla giornata di ieri ma i corpi sono stati recuperati questa mattina. A perdere la vita a Chateau des Dames in Valtournenche sopra Cervinia due scialpinisti torinesi, Gabriele Del Carlo di 39 anni e Velio Coviello di 38. L’allarme era scattato ieri sera quando gli amici dei due scialpinisti non hanno più avuto notizie e non riuscivano ad ottenere risposta dopo aver telefonato ai loro cellulari. In quella zona ieri il pericolo slavine era di grado 4, 'fortè. In mattinata una nuova valanga è caduta in Valle d’Aosta, precisamente nella zona di Punta Helbronner. Tre persone sono rimaste coinvolte ma fortunatamente sono riuscite a salvarsi. Una persona è rimasta sotto la neve ma è stata estratta dai due compagni di escursione. Sull'Alpe Devero in Val d’Ossola in Piemonte, una donna è stata travolta da una slavina staccatasi da Punta Marani ed è stata liberata dalla neve già prima dell’arrivo dei soccorsi dai due suoi compagni di escursioni e da altre due persone. La donna, 45 anni di Cavallirio in provincia di Novara, sempre cosciente, ha riportato politraumi ed è ricoverata in codice rosso al CTO di Torino.

