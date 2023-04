Valentina Tarallo, l'assassino arrestato 7 anni dopo in Senegal. L'aveva uccisa a sprangate a Ginevra

Valentina Tarallo, la ricercatrice di 28 anni originaria di Orta Nova, è stata uccisa a sprangate a Ginevra nel 2016. Il suo assassino, un 43enne, è stato arrestato in Senegal dopo sette anni di indagini. Le impronte dell'uomo erano state trovate sulla mazza usata per ucciderla. Durante gli anni di fuga, l'uomo è riuscito a sfuggire alle autorità utilizzando diverse identità.

Valentina si era trasferita a Ginevra dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie a Torino. Lavorava come ricercatrice in un ospedale universitario e aveva avuto una relazione con il senegalese, che era diventato geloso e violento. Dopo averla lasciato, l'uomo l'ha aggredita e uccisa vicino al suo posto di lavoro.

Prima di trasferirsi in Svizzera, il 43enne aveva vissuto in Italia, dove era stato sposato con una donna italiana che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Era stato espulso dall'Italia nel 2014 ed era poi andato in Svizzera, dove aveva conosciuto Valentina.

