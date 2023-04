Violenza in una partita di calcio giovanile: tre feriti a Ferrara

Una partita di calcio tra giovanissimi finita con tre espulsioni e due ragazzi in ospedale per le botte prese durante il match, un altro infortunato. E successo sabato pomeriggio a Ferrara nello stadio Pasti di Sabbioncello: la sfida era tra gli Under 19 dell’Atletico Ugo Costa contro Sorgente ed è stata vissuta tra azioni violente in campo e insulti dalle tribune.

Ne scrivono i quotidiani locali ferraresi, spiegando che l'Atletico Ugo Costa ha presentato un esposto alla Figc regionale e provinciale, al giudice sportivo e al presidente degli arbitri: «Sabato si è superato ogni limite. Due ragazzi sono finiti in ospedale e questo, a mio avvio, non è più sport», ha detto al Resto del Carlino il vicepresidente Maurizio Piergentili.

© Riproduzione riservata