Agguato nella notte a Napoli, ucciso un uomo del clan De Luca Bossa

Agguato nella notte in viale Matarforfosi a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Con due colpi di pistola, uno al braccio e uno al petto, è morto Bruno Solla, 60 anni, pregiudicato di primo piano del clan De Luca Bossa, considerato uno dei reggenti della cosca in guerra da un decennio contro i De Micco. Ed è proprio in questo ambito che sono orientate le indagini dell’Antimafia. Nello scontro armato tra le due cosche e in particolare nell’attacco frontale dei De Micco, soprannominati i "bodo", ai De Luca Bossa, L’allarme è scattato all’alba, poco dopo le 4, all’ospedale Villa Betania. Lì era arrivato Solla. Ma, nonostante il tentativo di salvargli la vita, non c'è stato nulla da fare. Indaga la polizia.

© Riproduzione riservata