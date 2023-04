Abusi su una ragazzina durante il catechismo. La diocesi allontana l'educatore

«Nei mesi scorsi il genitore di una delle vittime, accompagnato dal Parroco, ha incontrato il vescovo Mariano Crociata, cui ha esposto quanto accaduto alla propria figlia, frequentante il percorso di catechesi per il completamento dell’Iniziazione cristiana. D’intesa con il Vescovo, il Parroco ha immediatamente allontanato l’indagato da ogni genere di attività in Parrocchia».

Così in una nota la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno riferendosi alla vicenda dell’arresto del 36enne, indagato per il reato di violenza sessuale a carico di due minori, per i fatti avvenuti a Terracina, «dove questi svolgeva i servizi di animatore in una associazione di volontariato cittadina per la cura dei minori, ma anche di educatore in una parrocchia locale».

La diocesi esprime «il dolore dell’intera comunità diocesana per quanto accaduto, ancor più per le giovani vittime e per le loro famiglie cui è assicurata la massima vicinanza». La diocesi ricorda anche che durante l’incontro avuto con il genitore di una delle vittime, «il vescovo Crociata ha raccolto il dolore della famiglia per questa dolorosa esperienza da affrontare, ha comunque invitato i genitori a presentare una denuncia alle forze dell’ordine, ha messo a disposizione della famiglia le strutture diocesane del Consultorio familiare e del Servizio per la Tutela dei Minori, con i loro specialisti».

