Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Il fratello Paolo: “È una roccia”

"È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono". Cosi Paolo Berlusconi, ha detto ai giornalisti uscendo dal San Raffaele di Milano dove è andato in visita al fratello Silvio.

L'ex premier è stato ricoverato ieri in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all’ospedale San Raffaele dove è arrivato con affanno respiratorio per una sospetta polmonite. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile. Attualmente sarebbe sottoposto a trattamento antibiotico e la situazione sarebbe stazionaria. L’86enne ex presidente del consiglio era stato ricoverato nel 2022 per una infezione che era stata trattata con antibiotici mentre nel 2016 aveva subito una operazione per la sostituzione della valvola aortica.

Il ricovero può preoccupare proprio alla luce dei più recenti, che risalgono a settimana scorsa ed erano stati giustificati come controlli di routine. A differenza dello scorso 27 marzo sono molti i giornalisti e le telecamere che hanno iniziato da mezzogiorno circa a presidiare gli ingressi, sia dal lato anteriore tra il settore C e il settore D, sia da quello posteriore di via Olgettina 60. Proprio da qui il 30 marzo era uscito Berlusconi il giorno delle dimissioni e c'era il via vai di auto di scorta e di staff di Villa San Martino. Le stesse auto che si vedono oggi oltre la cancellata

