Lavoro, oltre 3000 nuove assunzioni nella PA: due terzi nelle forze dell'ordine

Oltre tremila assunzioni nella Pubblica amministrazione, di cui i due terzi per le forze dell’ordine. Lo prevede il decreto con le assunzioni per la Pa, che punta a rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri.

Nel Dl Pa varato dal Cdm trova spazio anche una norma per incentivare i ricercatori di alto profilo a restare in Italia o a richiamarne dall’estero, come ad esempio i vincitori dei progetti Gant Horizon e Marie Curie. Il testo prevede l’aumento del compenso fino al 30% per i ricercatori che vincono finanziamenti di ricerca. Ad oggi i vincitori di Gant possono decidere di svolgere il proprio progetto di ricerca altrove, lasciando il proprio istituto di provenienza e portando con sè la dote finanziaria.

