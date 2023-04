Mistero tra i boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino dove un uomo è stato trovato morto. L’uomo, che ieri pomeriggio era uscito per correre, potrebbe essere stato aggredito e ucciso da un animale selvatico. Sul posto sono presenti i carabinieri, i forestali provinciali e anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col.

