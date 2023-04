Tragedia in Emilia: auto contro pilastro, crolla un silos e uccide tre fratelli

Tre persone sono morte in un incidente che si è verificato nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì, 07 aprile 2023. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre persone, che sono tutte decedute.ANSA/VIGILI DEL FUOCO+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++