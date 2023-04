Bestemmiano durante la processione del Venerdì Santo e scappano: rischiano 309 euro di multa

Bestemmie durante la processione del venerdì santo e carabinieri in azione per identificare i protagonisti della bravata. E' quanto sta accadendo a Pontecorvo, dopo la processione del Cristo Morto, quando alcuni giovani hanno bestemmiato in maniera plateale e sono scappati. Il fatto è avvenuto intorno alle 21, quando il corteo con il cristo morto e la statua della madonna, portati a spalla, è giunto all'interno della Casa delle Salute, mentre i sacerdoti presenti impartivano la benedizione sono state urlate frasi blasfeme.

Alla processione, come di consueto, era presente il comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Mauro Scappaticci che si è subito attivato. Ha chiesto alla centrale operativa di far avvicinare e le pattuglie presenti sul territorio: sono iniziate le ricerche dei giovani che si sono resi protagonisti del gesto compiuto in maniere plateale in uno dei momenti più solenni e partecipati dalla comunità. La "bravata" potrebbe costare caro ai giovani, che adesso rischiano una multa da 51 a 309 euro. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, che stanno cercando di identificare gli autori del gesto.

© Riproduzione riservata