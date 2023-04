Un ragazzo di 15 anni è morto quando il suo monopattino è stato investito da un’auto nella serata di ieri a Oppeano (Verona). L’incidente à avvenuto in via Isolo, strada che collega il paese alla frazione di Vallese. Monopattino e auto, secondo i primi rilievi dei carabinieri della stazione di Legnago, viaggiano nello stesso senso di marcia, in direzione di Oppeano. La vittima, S. B., era resistente a Zevio.

© Riproduzione riservata