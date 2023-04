Pasquetta a Maratea: strada chiusa da novembre e -60% di presenze

E’ una Pasquetta decisamente diversa dal solito per Maratea (Potenza), a causa dei disagi nei collegamenti viari conseguenza della frana che lo scorso 30 novembre ha travolto e interrotto la strada statale 18 nella frazione di Castrocucco. Un crollo che blocca il turismo: sono il 60% in meno le presenze nelle strutture rispetto allo scorso anno, evidenzia il Consorzio turistico della Perla Tirreno.

Diverse le strutture che non hanno aperto in questo ponte pasquale. Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, sollecita «un piano di emergenza poggiato su azioni a breve e medio termine, come l’istituzione di corse di minibus a circuito continuo con un percorso che parte da Praia a Mare (stazione e centro) per Trecchina, Maratea stazione e centro, Porto, Castrocucco e una campagna pubblicitaria a tutela di Maratea». «Ci chiedono se è vero che - spiega Salerno - non si può arrivare a Maratea. C'è bisogno di dare informazioni precise e corrette».

La frana di Castrocucco, secondo gli operatori del settore, non va a intaccare soltanto la bellezza e l’attrattività di Maratea, che si dovrebbe piuttosto puntare a valorizzare, ma rischia di provocare un danno irreparabile per un territorio la cui economia è legata al turismo. Nei prossimi giorni a Roma si terrà un incontro tra Merra, il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, e i vertici nazionali di Anas, che sta mettendo a punto il progetto per ripristinare la viabilità sulla strada statale 18.

