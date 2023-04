Usa, giudice dichiara illegale la pillola abortiva. Il governo Biden presenta ricorso

Il dipartimento americano della Giustizia ha presentato oggi ricorso in corte d’appello federale contro la decisione del giudice del Texas, che la settimana scorsa ha dichiarato illegale la vendita della pillola abortiva. L’amministrazione Biden ha chiesto la sospensione del provvedimento in modo da avere più tempo per preparare le controdeduzioni.

La decisione presa da Matthew Kacsmaryk, giudice nominato da Donald Trump, dovrebbe entrare in vigore venerdì prossimo se non arriverà una sospensione. Il ricorso del dipartimento Giustizia era stato preannunciato dalla Casa Bianca, poche ore dopo la sentenza del giudice. Se il ricorso d’urgenza non verrà accolto, da venerdì sarà vietato negli Stati Uniti accedere alla pillola abortiva a base di mifepristone, steroide noto anche come Ru-486 e usato negli Usa da circa vent'anni da milioni di donne.

