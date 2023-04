Bologna, mix di farmaci letale somministrato alla moglie: indagato un medico

ROMA (ITALPRESS) – “La gestione del COVID-19, la guerra in Ucraina e alti tassi di inflazione stanno mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento per i farmaci più essenziali, in particolare i farmaci generici, che rappresentano il 70% di quelli dispensati in Europa per il trattamento di condizioni gravi come cancro, malattie autoimmuni, malattie