Due operai morti e uno ferito in un golf club. Stavano potando le piante

Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo (di 25 anni) è rimasto ferito in modo grave. Lo hanno comunicato 118 e Vigili del fuoco che si trovano sul posto con l’elisoccorso e altri mezzi. Il cedimento è avvenuto in via Carl Marx 16, in un centro sportivo dove si pratica il golf. I due operai avevano 69 e 51 anni.

Il cestello era sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo. L’incidente, hanno spiegato i Vigili del fuoco, è avvenuto all’interno del "Golf Club Mirasole" poco prima delle 10. I pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma. Poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri due invece non c'è stato niente da fare. Il fascicolo, anche per lesioni colpose (il terzo operaio è ricoverato al Niguarda di Milano) e al momento a carico di ignoti, è stato aperto dal pm di turno Enrico Pavone, che disporrà a breve l’autopsia sui cadaveri e che ha già sequestrato il macchinario. L’indagine sarà, poi, affidata al pool guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano e al momento è condotta dall’Ats (agenzia tutela salute), dai carabinieri, dalla Polizia locale di Opera, dai vigili del fuoco e anche dalla squadra specializzata di polizia giudiziaria della Procura di Milano. Sarà disposta anche una consulenza tecnica sulla piattaforma per verificare le cause della rottura del braccio meccanico. Sarà probabilmente necessario effettuare iscrizioni nel registro degli indagati a garanzia per tutti gli accertamenti.

