Arrestato urologo: usava sex toys sui pazienti anche minorenni

Un urologo di New York è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di ragazzi minorenni suoi pazienti, usando su di loro dei sex-toys che spacciava come terapia. Secondo quanto riporta il New York Post, Darius Paduch, 55 anni, che in precedenza lavorava al NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center e alla Northwell Health, è già stato citato in giudizio da sette pazienti maschi per presunti abusi sessuali, ma ora si sono aggiunte le accuse dei due minorenni.

Secondo gli atti depositati in un tribunale federale di Manhattan, l’uomo avrebbe abusato dei pazienti quando era da solo con loro in ambulatorio, gli diceva di masturbarsi, usava su di loro sex-toys e conduceva esami rettali non necessari senza indossare guanti.

L’urologo è stato accusato di avere abusato sessualmente di diversi pazienti maschi con il pretesto di cure mediche per almeno cinque anni, dal 2015 al 2019. Entrambi i ragazzi minorenni che lo accusano - spiega il Nyp - venivano da un altro stato per i loro appuntamenti con Paduch, il quale avrebbe abusato di uno di loro dal 2015 al 2017 e dell’altro dal 2015 al 2022. L’urologo rischia fino a 60 anni di carcere se verrà condannato per tutti i capi di imputazione.

