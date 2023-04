È vivo uno dei due sub disperso ieri nel mare della Sardegna

Trovato vivo uno dei due pescatori subacquei dispersi da ieri sera nelle acque del Nord Sardegna, fra Stintino ed Ezzi Mannu. Secondo le prime informazioni, si tratta di Giovanni Pinna, trovato stasera poco prima delle 21 in località Porchile, all’altezza del nono pettine della marina di Sorso (Sassari). La persona che ha dato l’allarme, che l’aveva notato in acqua, ha temuto che fosse morto e nel chiamare i soccorsi ha inizialmente fornito questa informazione. Invece, il sub era vivo ed è stato subito raggiunto dal 118. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze, fra cui una medicalizzata. Al naufrago sono state prestate le prime cure prima del trasporto in ospedale. Non si hanno notizie del compagno di pesca, Davide Calvia, le cui ricerche proseguono. Sul posto sono accorsi anche carabinieri, vigili del fuoco e militari della guardia costiera. I due sub, uno di 35, l’altro di 38 anni, entrambi di Sassari, avevano lanciato l’allarme ieri sera alla capitaneria di porto, segnalando che la loro imbarcazione stava per affondare. Avevano fatto in tempo a comunicare che indossavano salvagente è muta, ma non ha fornire abbastanza dettagli sulla loro posizione.

