Incidente sul lavoro in mattinata in contrada Pozzi, a Brienza, in provincia di Potenza. Ha perso la vita un operaio di 45 anni, all’interno di una cava. L’uomo stava scaricando un camion di materiali inerti e sarebbe caduto da un’altezza di 50 metri. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.

