Il Papa denuncia: "In Italia c'è chi non riesce a curarsi, eutanasia nascosta"

Il Papa denuncia che "il ritorno della "povertà di salute" sta assumendo in Italia proporzioni importanti, soprattutto nelle Regioni segnate da situazioni socio-economiche più difficili. Ci sono persone che per scarsità di mezzi non riescono a curarsi, per le quali anche il pagamento di un ticket è un problema» e «ci sono persone che hanno difficoltà di accesso ai servizi sanitari a causa di lunghissime liste d’attesa, anche per visite urgenti e necessarie». E’ quanto ha detto nell’udienza nell’udienza all’Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari.

Il Papa ha poi aggiunto: «Il bisogno di cure intermedie poi è sempre più elevato, vista la crescente tendenza degli ospedali a dimettere i malati in tempi brevi, privilegiando la cura delle fasi più acute della malattia rispetto a quella delle patologie croniche: di conseguenza queste, soprattutto per gli anziani, stanno diventando un problema serio anche dal punto di vista economico, con il rischio di favorire percorsi poco rispettosi della dignità stessa delle persone».

Il Pontefice ha sottolineato, in un passaggio a braccio, l’esistenza di «una eutanasia nascosta e progressiva» nei confronti degli anziani, ai quali si danno meno medicine per «risparmiare». Francesco ha osservato che in Italia il ritorno della «povertà di salute» sta assumendo «proporzioni importanti, soprattutto nelle Regioni segnate da situazioni socio-economiche più difficili». «Ci sono persone che per scarsità di mezzi non riescono a curarsi, per le quali anche il pagamento di un ticket è un problema; e ci sono persone che hanno difficoltà di accesso ai servizi sanitari a causa di lunghissime liste d’attesa, anche per visite urgenti e necessarie».

Il bisogno di cure intermedie poi, ha continuato, «è sempre più elevato, vista la crescente tendenza degli ospedali a dimettere i malati in tempi brevi, privilegiando la cura delle fasi più acute della malattia rispetto a quella delle patologie croniche: di conseguenza queste, soprattutto per gli anziani, stanno diventando un problema serio anche dal punto di vista economico, con il rischio di favorire percorsi poco rispettosi della dignità stessa delle persone».

E il Papa, a braccio, ha aggiunto: «Un anziano deve prendere queste medicine, e se per risparmiare o per tale o quale motivo non gli danno queste medicine, questo è una eutanasia nascosta e progressiva. Dobbiamo dire questo. Ogni persona ha diritto alle medicine. E tante volte - io penso ad altri Paesi, in Italia non conosco molto questo, in altri Paesi sì, conosco - gli anziani che devono prendere quattro-cinque medicine e soltanto riescono ad averne due: questa è un’eutanasia progressiva, perchè non si dà loro quello che può portare loro la cura».

Per Bergoglio occorre la speranza, «la più piccola delle virtù» ma «la più forte», che «non delude mai». «Io non parlo dell’ottimismo - ha precisato -. L’ottimismo è una cosa psicologica, parlo di speranza di apertura allo Spirito e questo è teologico, è una vocazione religiosa deve andare su questo cammino. Ma quando si coltiva l’aceto invece dello zucchero qualcosa non funziona...». «L'amarezza, l’acidtà del cuore, fa tanto male», ha aggiunto chiedendo di aiutare chi in una comunità è in questa situazione di amarezza. «Aiutate a uscire da questa situazione le persone malinconiche che sempre pensano. Questo è l’elisir del diavolo, questa amarezza, il liquore dell’amarezza. Lasciare che sia lo Spirito, a dare questa dolcezza spirituale».

© Riproduzione riservata