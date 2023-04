Ponte sullo Stretto, ok dall'Ue all'emendamento. Nel Def previsti costi per 13,5 miliardi

«Ottime notizie dall’Europa, dove la Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T ha premiato l'impegno e la serietà dell’Italia. Via libera anche all’emendamento per includere il Ponte sullo Stretto: un segnale importante, una vittoria del nostro Paese che conferma la serietà della proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini». Così una nota del Mit.

“Il voto favorevole di oggi a Bruxelles sul regolamento Ten-T, che include il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche, è un risultato importante e tanto atteso. È evidente: l’Europa, che già in altre occasioni aveva ritenuto il Ponte una connessione essenziale per la rete, dimostra ancora una volta l’intenzione di sostenere il ministro Salvini in questa sfida. Un’opera ambiziosa, green e innovativa, che permetterà di collegare il Sud d’Italia al resto del continente, portando sviluppo in tutto il Paese”. Così Nino Germanà, senatore siciliano e vicecapogruppo della Lega al Senato.

Il costo del Ponte sullo Stretto, stima l’allegato al Def sulle infrastrutture di mobilità, «risulta di 13,5 miliardi di euro». Mentre per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, viene calcolato «un costo di 1,1 miliardi di euro».

Il documento specifica che «ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio». Il testo sottolinea che il governo intende finanziare l’opera tramite più fonti: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; una copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato in sede di legge di bilancio 2024; i finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale; l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility.

Intanto domani proseguiranno le audizioni nell’Aula della Commissione Ambiente della Camera: le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, svolgono le seguenti audizioni: Federalberghi, Geoconsult Service Srl, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg), Confcommercio, Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio nazionale dei geologi, Federbeton, Touring Club Italia, Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Coordinamento Salviamo il Paesaggio, Confartigianato e Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna).

