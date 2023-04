Ucciso da orso: iniziata la caccia per la cattura e l'abbattimento di "Jj4"

Sono iniziate le installazioni delle trappole a tubo per la cattura dell’orsa 'Jj4' e dell’orso 'Mj5'. Lo ha annunciato Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento in una conferenza stampa assieme al governatore Maurizio Fugatti. «Gli orsi sono animali pericolosi, non sono animali che vanno avvicinati, solo belli ma, ripeto, sono veramente pericolosi, non aggrediscono l’uomo ma se lo trovano in mezzo non rientra nella loro valutazione positiva», ha detto De Col. «L'orso M62 non ha aggredito nessuno, ma stiamo già operando dei respingimenti anche con cani da orso che sono efficaci ma non risolutivi; M62 è già in mezzo agli alberi di ciliegie e questo preoccupa i contadini».

«Nel tardo pomeriggio di ieri da Ispra è arrivato il parere positivo all’abbattimento dell’orso 'Mj5', esemplare che il 5 marzo scorso ha aggredito un uomo in Val di Rabbi». Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nel capoluogo trentino.

Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha inoltre accusato Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) affermando che «l'istituto sapeva del comportamento problematico dell’orsa Jj4», l’esemplare che la scorsa settimana ha aggredito e ferito mortalmente il runner Andrea Papi nei boschi di Caldes in Val di Sole. «Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato di sospendere la nostra ordinanza di cattura dell’orsa Jj4 e recepita dal Tar di Trento nell’agosto 2020, nel luglio del 2021 abbiamo chiesto a Ispra la captivazione (cattura) con risposta che Jj4 non è pericoloso - racconta Fugatti mostrando la documentazione -. Successivamente accadono altri episodi e nell’agosto 2022 riteniamo nuovamente di prendere provvedimenti sull'orsa. Il 21 ottobre Ispra ci risponde, "in base alla tipologia dei comportamenti degli ultimi due anni, non appaiono i presupposti per la rimozione (abbattimento) secondo il piano Pacobace e questo istituto non ritiene che ci siano i presupposti per la rimozione dell’esemplare in oggetto».

© Riproduzione riservata