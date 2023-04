Aggredisce con coltello e scacciacani la rivale in amore

Violenta lite per questioni di gelosia tra due donne a Carosino (Taranto). Una delle due ha impugnato un coltello puntandolo alla gola dell’altra. Ai carabinieri giunti sul posto si è presentata una scena drammatica. La donna che ha aggredito (48 anni di Taranto) ha trascinato per i capelli la vittima in strada (un’albanese di 40 anni) puntandole poi una pistola contro il petto, rivelatasi successivamente una 'scacciacani'. Ne è seguita una colluttazione che ha consentito alla donna straniera di strappare l’arma dalle mani dell’altra, la quale ha però sfilato dalla tasca un coltellino a scatto puntandolo alla gola della rivale. Coltello che ha lasciato cadere solo alla vista dei carabinieri, che l’hanno poi bloccata.

Dalle indagini è emerso che l’aggressione è solo l’ultimo episodio di una serie di minacce, offese e pedinamenti che la donna albanese sarebbe stata costretta a subire negli ultimi anni dall’altra donna per motivi di gelosia. La 48enne è finita agli arresti domiciliari. La donna albanese ha raccontato e ricostruito ai militari ogni singolo episodio di violenza psicologica, per anni tenuta nascosta anche a parenti ed amici.

