Ancora un incidente sul lavoro. Operaio 52enne muore schiacciato da una ruspa

Incidente sul lavoro a Brindisi, dove un uomo ha perso la vita all’interno della Ipem, schiacciato da una ruspa. La vittima è un operaio di 52 anni, di Marcianise in provincia di Caserta, che lavorava per conto di una ditta appaltatrice, è morto nell’azienda in cui si trovano depositi di Gpl e combustibili. Alla guida della ruspa c'era un collega.

L’operaio stava sostituendo una parte del mezzo quando è stato investito. Sulla dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri, arrivati sul posto insieme a personale Spresal e al magistrato di turno. Inutile l’intervento del 118.

