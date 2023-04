Bufera "Non è L'Arena", le chat audio di Messina Denaro vendute da Fabrizio Corona

Sarebbe stato l’ex agente Fabrizio Corona a vendere, tramite un’agenzia, alla trasmissione di Massimo Giletti 'Non è l’Arenà le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. Corona era stato contattato dal conoscente di una delle donne divenute amiche del capomafia durante le cure alla clinica La Maddalena.

Le pazienti non conoscevano la vera identità del padrino che aveva detto di chiamarsi Andrea Bonafede. Corona ha poi incontrato in Sicilia il suo tramite per avere gli audio poi venduti a 'Non è l’Arenà. Il contenuto era stato anticipato dal sito mowmag.com.

© Riproduzione riservata