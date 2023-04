Concorsi, selezione pubblica di 701 medici per l'Inps: ecco requisiti e modalità di selezione

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato l'apertura di una selezione pubblica per il reperimento di 701 medici, al fine di garantire il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale. Questa iniziativa si basa sull'Accordo Collettivo Nazionale firmato dall'INPS e dalle principali organizzazioni sindacali di categoria il 11 ottobre 2022.

Scarica il PDF ->>> Avviso di selezione pubblica

Requisiti di partecipazione e modalità di selezione

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell'avviso: diploma di laurea in medicina e chirurgia e iscrizione all'Albo professionale. Le graduatorie provvisorie regionali/di coordinamento metropolitano/di coordinamento generale medico-legale verranno pubblicate sul sito istituzionale INPS, e gli interessati avranno 30 giorni per presentare istanza motivata di riesame della propria posizione in graduatoria.

Assegnazione degli incarichi e durata del contratto

Gli incarichi individuali saranno conferiti ai candidati che si collocano in posizione utile in graduatoria, con contratti di lavoro autonomo per 35, 28 o 21 ore settimanali. L'attività di accertamento medico legale è di carattere libero professionale e non può essere configurata come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS. Gli incarichi sono conferiti per l'intera durata dell'Accordo e cessano al raggiungimento dell'età pensionabile ENPAM o al compimento del settantesimo anno di età del professionista.

Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie degli idonei per il conferimento dell'incarico saranno formate in base ai titoli di servizio, studio e accademici prodotti dal candidato, secondo specifiche articolazioni tra titoli professionali (max 40 punti/100) e titoli di servizio (max 60 punti/100). A parità di punteggi, il criterio di precedenza in graduatoria sarà quello della più giovane età anagrafica.

Presentazione della domanda – Termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di SPID, CNS o CIE, compilando l'apposito modulo e utilizzando la specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet: https://servizi2.inps.it/. I candidati potranno presentare domanda per un massimo di tre direzioni regionali/di coordinamento metropolitano/di coordinamento generale medico-legale, indicando la propria disponibilità lavorativa per un impegno professionale di 21, 28 o 35 ore settimanali.

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale INPS. Decorso tale termine, non saranno prese in considerazione le domande pervenute.

Presentazione dei titoli

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione la copia dei titoli posseduti, opportunamente digitalizzata. Il candidato è tenuto a conservare gli originali dei titoli presentati per eventuali verifiche da parte dell’INPS.

Comunicazioni e informazioni

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla selezione pubblica, gli interessati possono consultare il sito istituzionale INPS all'indirizzo www.inps.it, oppure contattare la sede INPS territorialmente competente.

