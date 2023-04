Turista tedesco si suicida lanciandosi in mare dalla nave da crociera

Il corpo di un turista tedesco di 18 anni è stato recuperato in mare al largo della costa di Civitavecchia dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Il giovane si sarebbe suicidato lanciandosi in mare da una nave da crociera: poco dopo la partenza dal porto laziale, nel tardo pomeriggio di ieri, si è infatti spogliato e si è buttato giù da un ponte della Costa Toscana, dopo aver lasciato cellulare e documenti.

L’allarme era stato dato da alcuni passeggeri che hanno visto il giovane cadere in mare. La mamma e la sorella che viaggiavano con lui avrebbero confermato che il giovane soffriva di depressione e aveva già tentato altre volte in passato il suicidio.

