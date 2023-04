La Corte d’appello di Milano smentisce Nordio: non ci inviò la nota Usa su Artem Uss ma la risposta

Il ministro Carlo Nordio non inviò alla Corte d’appello di Milano la nota del Dipartimento Usa della Giustizia che chiedeva di far tornare in carcere Artem Uss, a cui erano stati concessi i domiciliari.

Ai giudici il Guardasigilli si limitò a girare il 9 dicembre la risposta che lui stesso aveva dato a quella nota 3 giorni prima con con cui spiegava che la competenza a decidere sul carcere è dell’autorità giudiziaria e che la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, è equiparabile alla custodia in carcere. E’ quanto emerge dalla relazione inviata dalla Corte al ministero.

Meloni: su Uss ci sono anomalie, occorre fare chiarezza

«Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose, sicuramente ci sono anomalie. La principale anomalia credo sia la decisione della corte di appello di tenerlo ai domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere la decisione anche quando c'era una decisione sull'estradizione: quindi credo che il ministro abbia fatto bene ad avviare un’azione disciplinare e quindi bisogna fare chiarezza». Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della missione in Etiopia, parlando del caso Uss.

Serracchiani: sul caso Uss Nordio si assuma responsabilità

Ogni giorno sulla vicenda di Artem Uss emergono particolari che gettano una luce inquietante sull'operato del governo. Sembra evidente ormai che si sia di fronte ad una serie incredibile di errori, nella migliore delle ipotesi ad una sottovalutazione della delicatezza del caso. Il governo, ancora una volta, di fronte alla propria inadeguatezza, cerca di scaricare la responsabilità su altri. Oggi tocca alla magistratura. Colpisce che, anche questa volta, il ministro Nordio non si assuma la responsabilità di quanto evidentemente ricade in capo al proprio ministero. Facile ora chiedere una ispezione, più difficile sarà spiegare l’ennesima brutta figura». Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria PD.

