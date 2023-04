Lavoro, SUM: "Soddisfazione per l'intenzione di Crosetto di incontrare i sindacati militari"

"Abbiamo appreso da una nota del Ministero che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha convocato, con provvedimento in corso di formalizzazione, i sindacati militari in riunione plenaria2. L'incontro, si svolgerà a Roma il prossimo 8 maggio. La convocazione dei sindacati militari da parte del ministro arriva dopo la definizione del processo di iscrizione all'albo delle associazioni sindacali così come era stato preannunciato il 17 marzo 2023.” Non possiamo non rilevare che questo incontro arriva con un certo ritardo rispetto a quello avvenuto con le rappresentanze militari nell’ottobre dello scorso anno. Peraltro, come S.U.M., abbiamo dovuto aspettare più di 150 giorni per essere iscritti all’albo, quando la legge ne prevede solo 60 per il completamento dell’intero iter amministrativo".

Era dal luglio del 2019 che un Ministro della Difesa non incontrava i rappresentanti delle associazioni sindacali. "E dopo l’assente precedente direzione politica del Dicastero Difesa, finalmente avremo la possibilità di rappresentare al Ministro Crosetto le istanze del nostro personale e dei nostri iscritti, già raccolte in un sintetico documento che consegneremo". Ricorda sempre la nota che nel marzo scorso “il ministro Crosetto aveva ribadito che le persone sono al centro e alla base del funzionamento di ogni organizzazione, soprattutto quelle complesse come il mondo della Difesa. Confidando sul fatto che le parole pronunciate non siano prive di fondamento, siamo pronti per un sano e proficuo confronto con il Ministro e con i Vertici militari".

