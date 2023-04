Scomparse due sorelle di 13 e 16 anni, ore di ansia tra Cerveteri e Viterbo

Ore di ansia tra Viterbo e Cerveteri per la scomparsa di due sorelle di 13 e l’altra di 16 anni. Da un paio di giorni la più piccola, residente a Cerveteri, non fa ritorno a casa. Potrebbe trovarsi a Viterbo, città che avrebbe raggiunto per ricongiungersi con la sorella maggiore che a sua volta, tra l’altro, non sarebbe tornata al suo domicilio.

Stefania è uscita da scuola e non è tornata nella sua abitazione. Stando alla denuncia presentata ai carabinieri, indossa una felpa bianca, pantaloni neri, scarpe bianche e un giubbotto rosso. «Stefania ti stiamo ancora cercando, tutta Cerveteri ti sta aspettando», dice la sindaca Elena Gubetti.

