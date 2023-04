Motivi futili dietro al brutale omicidio della madre della star di Tik Tok

Dietro l’omicidio di Rosa Gigante, la 72enne madre della star di tiktok Donato De Caprio, «ci sarebbe un furto». Questa è l’ipotesi investigativa sulla quale sta lavorando l’avvocato Hillary Sedu, che difende la famiglia della vittima uccisa ieri nel quartiere di Pianura a Napoli. «Non posso escludere che la presunta omicida abbia agito con la complicità di qualcuno, e riteniamo anche che l’indagata sia salita a casa della vittima per compiere un furto». Stefania Russolillo, la vicina di casa della vittima si trova in carcere. Fra i motivi del gesto, potrebbero esserci vecchie liti ma la famiglia sospetta anche altro. La presunta omicida, a quanto si apprende, era in cura presso un centro di igiene mentale e avrebbe reso una parziale confessione. A chiamare la polizia è stato il marito di Stefania Russolillo. Il corpo dell’anziana è stato trovato supino, con segni di violenza e parzialmente bruciato e con un laccio all’altezza del collo.

© Riproduzione riservata