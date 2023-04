CdM, il ministro Valditara si espone: “Prof in cattedra fin dal primo giorno”

"Riorganizzare i processi funzionali all’avvio dell’anno scolastico, anche al fine di garantire la presenza dei docenti di ruolo a partire dal primo giorno di scuola": è uno degli «obiettivi strategici» del piano per la semplificazione della scuola presentato dal ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara in Cdm. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri. «Gli interventi previsti» sono «venti» e sono stati «definiti al termine di un percorso che ha coinvolto i sindacati, le associazioni e il personale scolastico e avranno un’attuazione graduale e diversificata, in funzione della loro complessità».

