Crosetto a Pisa per l'ultimo saluto a Gianluca Spina, la salma del parà verso Belsito

Centinaia di persone tra militari, in rappresentanza di tutti i reggimenti della Folgore, e paracadutisti in congedo si sono radunati questa mattina nella piazza d’armi della caserma 'Gamerra' di Pisa, sede del centro di addestramento dei paracadutisti, per l’ultimo saluto a Gianluca Spina, il sottufficiale di 49 anni del 186/o reggimento di stanza a Siena morto la settimana scorsa durante una esercitazione ad Altopascio in provincia di Lucca.

Alla cerimonia era presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assieme al sindaco di Pisa, Michele Conti, e al deputato Edoardo Ziello. Dopo la cerimonia, la salma del paracadutista è partita per Belsito, in provincia di Cosenza, dove domani sarà allestita la camera ardente. Il funerale sarà celebrato sabato alle 11.

