"Intervista artificiale" a Schumacher, la famiglia fa causa al tabloid

La famiglia di Michael Schumacher sta preparando un’azione legale contro la rivista Die Aktuelle che ha pubblicato una «intervista» generata dall’intelligenza artificiale con l’ex pilota di Formula 1. Nel dicembre 2013 il sette volte campione di F1 ha subito gravi ferite alla testa in un incidente sugli sci e da allora non è più stato visto in pubblico. La rivista ha pubblicato in copertina la foto di uno Schumacher sorridente, con il titolo «Michael Schumacher, la prima intervista». Nel sottotitolo emerge però che le presunte risposte sono in realtà prodotte dall’intelligenza artificiale. La famiglia ha confermato all’agenzia di stampa Reuters che intende perseguire legalmente il rotocalco. Dopo l’incidente, Schumacher è stato posto in coma indotto ed è stato riportato a casa nel settembre 2014. Da allora le notizie sul suo stato di salute sono state distillate e sempre sotto la supervisione della moglie Corinna.

