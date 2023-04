Un anziano e la figlia trovati morti in casa a Potenza: il decesso diversi giorni fa

Un anziano e la figlia sono stati trovati morti in casa, in via Zara a Potenza. A lanciare l’allarme un familiare. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei Carabinieri e del 118. Entrati nell’appartamento sono stati trovati i due corpi senza vita. Sono in corso indagini per accertare le cause e la tempistica dei due decessi.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini che sentivano provenire cattivi odori dall’appartamento. L’uomo aveva 92 anni, la figlia 61 anni. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone, la cui morte potrebbe risalire anche a diversi giorni fa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

