L'Aifa ha dato l'ok alla contraccezione orale gratuita per le donne senza distinzioni d'età. Il costo totale per le casse dello Stato è stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. Da mesi l'Aifa stava discutendo l'ipotesi di rendere la pillola gratuita per tutte, come ha già deciso di fare la Francia, che però la offre solo alle under 25. Ma alcune Regoni si erano già mosse in questo senso.

