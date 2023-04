E' morta la psichiatra Barbara Capovani aggredita a martellate a Pisa, un uomo in fuga

E’ morta questo pomeriggio Barbara Capovani, la psichiatra di 55 anni che ieri intorno alle 18 era stata aggredita a martellate da un uomo all’uscita dall’ospedale Santa Chiara di Pisa dove lavorava.

La polizia è sulle tracce dell’assassino, c'è un sospettato nella cerchia dei pazienti che facevano riferimento alla psichiatra, direttrice dell’Unita di salute mentale.

Senza ancora conoscere il volto dell’aggressore, che ha aspettato la vittima all’uscita dal lavoro prima di colpirla, ci si interroga su chi possa aver aggredito così brutalmente nel pomeriggio di venerdì 21 aprile Barbara Capovani, che era la psichiatra responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa: nessuna pista al momento può essere esclusa.

Inoltre la Regione Toscana ha subito messo in allerta il Centro di gestione del rischio clinico per procedere alla segnalazione dell’evento una volta acquisite ulteriori informazioni dalla ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Ad essere sotto choc per quanto accaduto è anche l’Ordine dei medici e i sindacati della categoria: nell’ultimo anno in Toscana si sono registrate 1.258 aggressioni ai medici.

A parlare di «atto gravissimo che addolora nel profondo» è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. «Questa violenza - aggiunge - ci riporta alla mente il barbaro assassinio della psichiatra Paola Labriola. E in queste ore siamo tutti vicini alla collega, perché riesca a farcela, alla sua famiglia, e anche ai sanitari dell’ospedale». Anche i medici e dirigenti Ssn Fp Cgil Toscana commentano "l'ennesimo atto di violenza nei confronti di un operatore sanitario. Un atto inqualificabile nei confronti di una professionista nell’esercizio delle proprie funzioni. Un atto vile nei confronti di una donna - aggiungono - e sono proprio le donne, infatti, a subire spesso queste violenze sul lavoro, retaggio culturale che emula le pulsioni della società. Il fatto che una donna, una professionista nell’esercizio della propria funzione, venga massacrata e ridotta in condizioni critiche deve aprire una profonda riflessione nelle istituzioni locali e regionali. Chiediamo alle forze dell’ordine di mettere in campo ogni azione per scoprire l’autore di questo spregevole gesto. All’azienda e alla Regione chiediamo invece tutela nell’azione legale e costituirsi parte lesa al fianco della collega. Le giunga da tutti noi l’augurio che possa tornare al più presto ai suoi affetti, della sua famiglia e al suo lavoro».

