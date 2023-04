Daniel Cain, l'ex promessa dell'Arsenal diventa tetraplegico a causa di una bibita

Daniel Cain, un ex giocatore dell'Academy dell'Arsenal, è diventato tetraplegico dopo aver bevuto una bevanda sospetta durante una serata con gli amici. L'incidente ha causato gravi lesioni al cervello e al midollo spinale, ma ora Daniel ha la possibilità di camminare e stare in piedi grazie a una terapia riabilitativa intensiva offerta dall'organizzazione Neurokinex. Tuttavia, il costo di 60 sterline all'ora, per un totale di 1.008-2.016 sterline al mese, è troppo elevato per la famiglia di Daniel. Hanno lanciato una campagna GoFundMe per raccogliere fondi e pagare il trattamento. Daniel spera di poter ricominciare la sua vita e iniziare una carriera, ma le sedute sono previste per almeno due o tre anni, con un costo di 12.096-24.192 sterline all'anno.

