Il 28enne Marco Moioli muore in un incidente, la fidanzata lo scopre per caso

Marco Moioli, un giovane di 28 anni di Seriate, stava raggiungendo i suoi familiari per partecipare al funerale del suocero della sorella a Treviolo (Bergamo) quando ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:50 di lunedì 24 aprile in via Borgo Palazzo a Bergamo. Vani per lui i soccorsi del personale del 118. Lo riferisce La Repubblica.

Scontro tra scooter e auto

Il giovane viaggiava sul suo scooter Yamaha Xmax quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un 86enne bergamasco. La Polizia locale ha ricostruito che l'anziano automobilista si stava immettendo sulla strada, in direzione Seriate, uscendo dal parcheggio di un negozio di arredi. Il traffico si era fermato per permettergli di fare manovra, ma Moioli ha sorpassato le auto incolonnate, senza accorgersi della Panda. L'impatto è stato fatale, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori intervenuti sul posto.

La disperazione del padre e della compagna

Il padre di Marco, Pierangelo, si è allarmato non vedendo il figlio arrivare in chiesa e non ricevendo risposta alle sue telefonate. È stata la compagna di Marco, Melissa, a informarlo dell'accaduto. Abitante in via Borgo Palazzo, Melissa ha capito cosa era successo passando per caso sul luogo dell'incidente. Marco e Melissa stavano per coronare il loro sogno lavorativo: avrebbero gestito insieme un negozio di animali a Treviglio. Per questo motivo, Melissa si era appena licenziata, mentre Marco continuava a lavorare alla Parmalat di Albano Sant'Alessandro.

© Riproduzione riservata