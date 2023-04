Morta la 22enne romana precipitata dal terzo piano in Sardegna, è giallo

Non ce l’ha fatta la 22enne romana precipitata da una terrazza al terzo piano di un edificio del centro storico di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna. La giovane è morta nel primo pomeriggio: i medici dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è giunta nella notte in condizioni disperate, hanno tentato di tutto per salvarle la vita. La ragazza è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha visto lavorare insieme per ore le due equipe di Neurochirurgia e di Chirurgia generale, ma non c'è stato niente da fare.

L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 del mattino, dopo una serata trascorsa con il fidanzato 25enne al Bosa Beer Fest e una cena tra amici. I carabinieri stanno indagando sull'incidente e il sostituto procuratore di Oristano ha aperto un fascicolo. Il fidanzato della vittima è stato interrogato per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata