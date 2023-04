Feltri il 25 aprile: "Bella ciao è la canzone più stupida del mondo!"

Ha scatenato un coro di polemiche il post di Twitter in cui il giornalista Vittorio Feltri ha criticato la canzone "Bella ciao".

"La canzone preferita dai comunisti è Bella ciao, che è la più stupida del mondo. A un certo punto recita: …seppellire lassù in montagna sotto l’ombra di un bel fior. Non esistono fiori che creino ombra. Un non senso." Con queste parole il consigliere comunale di Milano ha polemizzato sul testo della canzone, simbolo del 25 aprile.

