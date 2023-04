Rifiutata da due scuole a causa della sua malattia, ragazza di 14 anni muore di tumore

Cos'è l'osteosarcoma

L'osteosarcoma è un tipo di tumore maligno che colpisce le ossa. È il tumore osseo primario più comune, soprattutto tra bambini e adolescenti, anche se può colpire individui di ogni età. L'osteosarcoma si origina nelle cellule che formano le ossa, chiamate osteoblasti, e può svilupparsi in qualsiasi parte dello scheletro. Tuttavia, è più comune nelle ossa più lunghe del corpo, come quelle delle braccia e delle gambe, in particolare nelle zone di crescita vicino alle estremità delle ossa, come ginocchia e spalle.